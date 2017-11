Record pulvérisé pour un de Vinci : le marché de l'art flambe

publié le 16/11/2017 à 08:06

Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé mercredi 450,3 millions de dollars (385 millions d'euros) lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde. Comment peut-on atteindre des prix aussi fous ? On va nous dire que c'est à cause du caractère exceptionnel du tableau. Ça n'est pas du tout l'explication. Derrière ce montant exorbitant, il y a la plus grosse bulle spéculative de tous les temps. Le marché de l’art est en train de flamber.



En début de semaine, Christie's, la maison d’enchère qui a vendu le Vinci, a réalisé une vente de tableaux pour 480 millions de dollars en une seule nuit. C'est-à-dire que cette maison (qui appartient au Français François Pinault) va vendre pour plus d’un milliard de dollars de tableaux en une semaine.

Pourquoi parler d'une bulle ? À cause de l'extraordinaire envolée des prix, qui n'a plus rien de rationnel. Les records se succèdent dans la peinture, mais aussi dans les transferts de joueurs de football (plus de 220 millions d’euros pour celui de Neymar au PSG). Regardez encore les prix des logements à Miami, l'un des marchés immobiliers les plus volatils au monde qui est chauffé à blanc.



Regardez encore le bitcoin, cette monnaie électronique fictive, dont le cours atteint maintenant plusieurs milliers de dollars. Sans parler des actions mondiales, ou des obligations, dont les prix atteignent des sommets. Partout, l'argent gonfle des spéculations tout à fait inouïes. La dernière fois qu'on avait atteint ces niveaux-là, c’était à la fin 2007. Juste avant la grande crise financière mondiale.