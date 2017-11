Les banques vont taxer les petits clients

publié le 13/11/2017 à 08:06

Les frais bancaires, c'est ce que nous facturent nos banques : des frais de tenue de compte par exemple, le prix d'une carte de crédit, le prix d'un découvert ou les commissions de change si l’on achète des devises. C'est un poste qui a atteint, selon une étude de Panomabanque, 193 euros en moyenne pour l'année 2017. Avec des augmentations très significatives, comme les frais de tenue de compte, qui ont pris 173% depuis 2013 seulement. Pour l'année à venir, ce sont surtout les clients "dormants" qui vont payer la note, comme nous l'apprend le journal Les Échos qui nous apprend.



Ce sont donc les frais de tenue de compte inactifs qui vont progresser : ils augmentent ainsi de 66% à la Banque Postale, pour atteindre 25 euros par an (tout près du plafond de 30 euros). Idem pour les clients qui partent : ils vont se faire matraquer lorsqu'ils demanderont le transfert de leurs avoirs dans une autre banque. Cela coûtera 90 euros, par exemple, au CIC pour transférer un compte épargne logement ailleurs.

Les clients à risque ou sur le départ ciblés

Autres victimes : les clients en difficulté financière, comme l'a révélé 60 millions de Consommateurs dans une récente enquête. C'est le paradoxe. Ils payent leurs services bancaires bien plus chers que les autres. Selon l'étude, un client en difficulté va payer 296 euros par an d'agios, de frais de découvert, de frais de rejet de chèque, de commission d'interventions diverses. Un client standard, lui, ne paye que 34 euros par an pour ce poste.



Si l'on en croit le magazine des consommateurs, les commissions et frais divers ce cette nature représenteraient 30% du chiffre d'affaires des banques, et plusieurs milliards d'euros de profit par an. Un chiffre qui est toutefois contesté par la Fédération bancaire. Vous voyez qu'au total, les banques choisissent leurs victimes, puisqu'elles font payer les clients à risque, ceux qui ne font pas travailler assez ou ceux qui les quittent de toute façon.