publié le 16/11/2017 à 03:02

Les compteurs se sont affolés. Un tableau de Léonard de Vinci a été adjugé mercredi 15 novembre 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde. Au terme d'une séquence échevelée de 19 minutes, Salvator Mundi, dernier tableau du maître encore en possession d'un collectionneur privé, a laissé loin derrière Les Femmes d'Alger (version 0), de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.



La maison d'enchères avait estimé à 100 millions de dollars la valeur de cette toile de 65 cm sur 45 cm, vendue pour 45 livres seulement en 1958, bien avant qu'elle n'ait été reconnue comme un authentique "Leonardo", en 2005. Le tableau était jusqu'ici propriété du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, oligarque exilé qui préside le club de football de l'AS Monaco.

Il l'aurait acquis 127,5 millions de dollars auprès du marchand d'art suisse Yves Bouvier, qui l'avait lui-même acheté peu de temps avant pour 80 millions de dollars. Depuis, Rybolovlev et Bouvier sont engagés dans une bataille judiciaire, le milliardaire accusant le marchand d'art d'avoir pris des marges exorbitantes sur les tableaux qu'il lui procurait.

Ca fait $450,312,500 avec les taxes



Selon Christie’s, l’œuvre d’art la plus chère de l’histoire des enchères.



Da Vinci est vraiment le Salvator Mundi !!!! — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 16 novembre 2017

Mercredi, dans une salle d'enchères chauffée à blanc, les enchères pour Salvator Mundi ont démarré à 70 millions de dollars, et ont ensuite monté pas moins de 53 échelons jusqu'à 400 millions de dollars, devenus 450,3 millions avec commissions, frais et taxes.



À mi-parcours, comme souvent, l'affaire s'est résumée à un duel entre deux acheteurs anonymes, qui passaient leurs ordres au téléphone, par le biais des vendeurs de Christie's. À 200 millions, une clameur s'est élevée du public, visiblement composé de beaucoup de visiteurs peu habitués à l'atmosphère feutrée des ventes. Le coup de marteau final a lui déclenché un tonnerre d'applaudissements et d'exclamations.

Les tableaux les plus chers vendus aux enchères

1 - Salvator Mundi de Léonard De Vinci, adjugé pour 450,3 millions de dollars par Christie's à New York.

2 - Les Femmes d'Alger (version 0)", une huile de Pablo Picasso adjugée 179,4 millions de dollars en mai 2015, chez Christie's à New York.

3 - Nu couché, une toile d'Amedeo Modigliani, atteint 170,4 millions de dollars lors d'une vente par la même maison d'enchères en novembre 2015.

4 - Trois études de Lucian Freud, un triptyque de Francis Bacon, est acquis en novembre 2013 pour 142,4 millions de dollars, toujours chez Christie's à New York.

5 - Le Cri, un pastel d'Edvard Munch, est adjugé, en mai 2012, 119,9 millions de dollars chez Sotheby's, la maison concurrente à New York.

6 - Un tableau sans titre de l'Américain Jean-Michel Basquiat a été vendu 110,5 millions de dollars le 18 mai 2017 à New York chez Sotheby's.

7 - Nu au plateau de sculpteur (également connu comme "Nu, feuilles vertes et buste") de Picasso, est vendu 106,4 millions de dollars en mai 2010 chez Christie's New York.

8 - Silver Car crash (Double disaster), une toile monumentale de Andy Warhol, part en novembre 2013 pour 105,4 millions de dollars chez Sotheby's New York.

9 - Garçon à la pipe un autre chef-d'oeuvre de Picasso, est adjugé 104,2 millions de dollars, toujours chez Sotheby's New York, en mai 2004.

10 - Nurse, un tableau iconique du maître du Pop Art américain Roy Lichtenstein, est acquis en novembre 2015 pour 95,37 millions de dollars chez Christie's à New York.