Pierre Richard et Eric Toledano sont au festival de l'Alpe d'Huez

Pierre Richard et le réalisateur Eric Toledano étaient présents jeudi à l'Alpe d'Huez dans le cadre du 20e festival du film de comédie.

publié le 20/01/2017

À la montagne, le festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a été marqué d'un moment émotion jeudi soir avec la venue de Pierre Richard. Il est venu présenter hors-compétition un film qui sortira en avril : Un profil pour deux dans lequel il joue un veuf reclus chez lui qui va s’inscrire sur un site de rencontre en utilisant la photo du copain de sa petite fille. Une jeune femme va être séduite mais quand viendra le moment de la première rencontre, les choses vont se compliquer.



À la fois vaudeville et réflexion sur les grands amours d’une vie, le film est drôle, tendre et élégant et c’est vrai que la présence à l’écran de Pierre Richard a touché le public, lequel s’est senti très à l’aise dans ce registre-là. L'émotion et le rire, "c'est le mélange parfait pour le film que je souhaite pour moi dans l'avenir", explique Pierre Richard, entouré à l’écran de Yaniss Lespert, (petit frère de Jalil, révélé par la série Fait pas si fait pas ça), ou encore Fanny Valette. Un profil pour deux de Stéphane Robelin sortira cinéma le 12 avril.

"Le Sens de la fête", le prochain film signé Nakache-Toledano

Omar Sy était en compagnie d’un de ses réalisateurs fétiches : Eric Toledano qui, avec Olivier Nakache, a fait démarrer Omar cinéma. Le tandem est venu présenter ses 2 premiers films avec quelques bonus. Jeudi c’était Tellement proches, sorti en 2009. Ovation quand Omar Sy a rejoint Eric Toledano sur scène avant d'échanger avec le public.



Le duo s'apprête également à sortir un nouveau film. "Ça s'appelle Le Sens de la fête, raconte Eric Toledano. C'est un mariage que l'on va suivre pendant une soirée, de 14 heures à l'aube, mais on va le vivre du point de vue des gens qui travaillent dans le mariage, c'est à dire les serveurs, l'orchestre (dirigé par Gilles Lellouche), le traiteur (Jean-Pierre Bacri), le photographe (Jean-Paul Rouve)", mais aussi Vincent Macaigne, "des têtes nouvelles du cinéma français" avec William Lebghil et Kevin Azaïs.



Présent dans Nos jours heureux, Tellement proches, Intouchables et Samba, Omar Sy ne sera pas au casting du Sens de la fête, mais "on ne pourra pas rester très longtemps les uns sans les autres. C'est une rencontre qui a changé nos vies à tous donc Omar Sy, Olivier Nakache et moi-même, c'est un trio qui se reformera", promet le cinéaste. Il faudra attendre le 4 octobre pour découvrir Le Sens de la fête.