Deux ans après "Les poésies de notre enfance", l'artiste s'apprête à sortir son cinquième album.

> Grégoire dévoile son nouveau titre "C'est quand ?", extrait de son prochain album Crédit Image : Romain Boe / ABACAPRESS Crédit Média : Charlotte Arrigoni

par Charlotte Arrigoni publié le 17/01/2017 à 10:27

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'un des retours musicaux à ne pas louper, celui de Grégoire. Quatre ans après son dernier album de chansons inédites et deux ans après Les poésies de notre enfance mises en musique, l'interprète de Toi + Moi peaufine - actuellement - son cinquième disque. Un opus qui sortira dans le courant de l'année. Le premier extrait s'appelle C'est quand ? "Ce premier titre m'est apparu comme cela un jour. C'est une chanson pour les personnes qui sortent de relations un peu pourries et qui se demandent : 'Quand est-ce que ce sera mon tour'"?, explique l'artiste à RTL.



Pour ce titre, Grégoire a opté pour la folk : "Ce que j'aime aujourd'hui ce sont les Lumineers, Ed Sheeran, et j'aime ce côté intimiste des chansons. Quant à l'album, il viendra en temps voulu", poursuit le chanteur. C'est sur les réseaux sociaux que Grégoire a dévoilé le premier extrait de son nouvel album, attendu impatiemment par les fans.