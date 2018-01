"Nuit de la Lecture" : des lectures de grands auteurs en direct sur Facebook

publié le 19/01/2018 à 15:41

Pensez à une grande soirée entre la Nuit des musées et la Fête de la musique où les livres seront rois. Ce samedi 20 janvier se tiendra une nouvelle Nuit de la Lecture. Cette deuxième édition va permettre aux lecteurs, auteurs, bibliothécaires, éditeurs et tous les amoureux des livres de partager leur passion le temps d'une soirée. Le principe est simple : lire et donner envie de lire. Près de 4.130 événements à travers le monde entier (dont 2.000 en France) proposeront au public de se réunir dans des écoles, bibliothèques et librairies.



Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir vous déplacer dans l'un des lieux de rencontre listé dans cette carte interactive conçue par le ministère de la Culture, les réseaux sociaux pourraient bien vous offrir une nuit d'exception.

Le présentateur du 19.45 et de 66 minutes sur M6, Xavier de Moulins, sera le maître de cérémonie d'une soirée de lecture toute particulière qui se déroulera entre 20h15 et 1h du matin sur Facebook Live. "Ce sera une classe libre autour du thème de la lecture, 25 écrivains vont se succéder pour nous dire ce que veut dire lire quand on est écrivain, explique le journaliste contacté par RTL.fr. Ils liront chacun des textes de leurs choix, leurs propres romans, leurs premiers ouvrages ou les œuvres qui les ont marqués".

Brigitte Kernel, Jacques Werber, Patrick Grainville, Alexandre Jardin, Patrick Poivre d'Arvor, Bernard Werber, Tristane Banon, Arthur Cahn ou Sylvie Le Bihan sont quelques-unes des signatures qui répondront présent. "Ils vont lire des textes à voix haute et c'est loin d'être un exercice évident, assure Xavier de Moulins qui promet une soirée "improvisée" et "participative grâce à la souplesse des nouvelles technologies". Le présentateur ne sait pas encore s'il se prêtera à l'exercice mais il a déjà une idée en tête pour une lecture. "Je lirais La Dernière Bande de Samuel Beckett, j’adore ce livre, c'est bien rythmé et c'est lié à un moment important de ma vie".