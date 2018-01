publié le 11/01/2018 à 09:00

C'est une très bonne nouvelle pour les amateurs de littérature. L’auteur le plus lu de France avait fait sensation à l’automne dernier en quittant son éditeur historique XO pour rejoindre les éditions Calmann-Levy, qui laissaient alors entendre qu’il n’y aurait pas forcément de nouveau roman de Guillaume Musso avant l’été. Ce sera pourtant bien le cas, son prochain roman paraîtra le 24 avril et il aura pour titre La Jeune fille et la nuit.



L'action devrait se dérouler en partie du côté d'Antibes, la ville d'origine de Guillaume Musso. Après Un appartement à Paris en 2017 et La Fille de Brooklyn en 2016, ce nouveau livre a, comme à son habitude, un titre très mystérieux. Si nous ne savons encore rien de son intrigue, ce quinzième roman de Guillaume Musso sera, à coup sûr, un nouveau succès en librairie. Avec des romans traduits dans 40 langues, l'écrivain a vendu plus de 25 millions de livres.