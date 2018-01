publié le 15/01/2018 à 11:52

L'écrivain américain Paul Auster publie un nouveau roman monumental, plus de 1000 pages, avec un titre énigmatique : 4 3 2 1. De passage à Paris, RTL a rencontré l'auteur mondialement connu.



Prenez un même personnage, Archie Ferguson, né comme Paul Auster en 1947, petit-fils d'un juif russe arrivé à New York en 1900 et inventez-lui quatre vies différentes dans l'Amérique des années 50 et 60. Voilà le projet ambitieux de l'écrivain américain sur les hasards, les bifurcations, la part d'inattendu heureuse ou tragique qui forge les destins.

Le thème est omniprésent dans l'oeuvre de Paul Auster, une obsession qui trouve sa source dans un souvenir traumatisant de l'adolescence. "Le vrai noyau de ces livres vient d'une expérience personnelle : celle d'avoir 14 ans et d'être à côté de quelqu'un qui est tué par la foudre. Ça m'a hanté et continue de me hanter", confie Paul Auster au micro de RTL.

Un roman sur la musique du hasard

Que serait devenue notre existence si ? Question vertigineuse qui fait de 4 3 2 1 un roman magistral sur la musique du hasard, en particulier sur ce qui se joue dans les premières années d'une vie.



Une période qui fascine Paul Auster, âgé aujourd'hui de 70 ans. "Mon désir, c'était d'écrire un livre sur la jeunesse. C'est un livre sur le développement humain, et les 20 premières années de la vie sont les plus intéressantes (...) On arrive après 20 ans à l'âge d'un jeune adulte, c'est un incroyable chemin", poursuit-il.