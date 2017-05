publié le 22/05/2017 à 11:28

Medusa investit le Musée d'art moderne de la ville. Il est donc question de bijoux et cela ne pouvait que passionner. Vous verrez de sublimes parures, notamment le collier serpent portée par Bella Hadid lors de sa montée des marches du Festival de Cannes, la semaine dernière. Mais le bijou est aussi masculin, c’est ce qui est montré de manière éclatante dans cette exposition. C’est pour l’homme un emblème érotique ou un signe d'insoumission comme chez les dandys, les bikers, ou les rappeurs.



Parmi les curiosités, on découvrira les bijoux du fameux pianiste américain Liberace, qui montait sur scène couvert de diamants. Ses bijoux sont exposés au Musée d'art moderne par Anne Dressen. Le bijou est toujours un objet signifiant. Il peut être politique, à commencer par le grand collier de la Légion d'honneur que l'on a vu lors de l'intronisation d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, dimanche 14 mai dernier. Ce collier est une décoration instaurée par Napoléon Ier en 1804.

Vous en verrez l'édition de 1807, exposée au Musée d'art moderne. Tellement lourd que les présidents ont renoncé à le porter depuis Pompidou. Si l’argent ne fait pas le bonheur, il ne fait pas non plus la valeur du bijou, celui-ci qui peut être en pierres précieuses ou en papier, en or ou en pâtes alimentaires. Et puisque l’on est dans les colliers, il y en a aussi en fraises Tagada que les enfants offrent à la fête des mères. Et bien sûr, il fallait s’y attendre, les artistes contemporains se sont emparés du bijoux de mille façons.

Dès aujourd'hui rendez-vous au @MAM pour #expoMedusa : une exposition portant un regard inédit sur le bijou ¿¿ https://t.co/soPcFWAk2z ¿¿ pic.twitter.com/zzQPvAX1e9 — Paris Musées (@parismusees) 19 mai 2017

Rituel, érotique... le bijoux a mille facettes

Comme ce collier antique de Louise Bourgeois, exposé lui aussi au Musée d'art moderne. À qui doit-on ces bijoux ? Il faudrait plutôt se demander quels sont les artistes qui n’en ont pas créé ! De Calder à Picasso, de Giacometti à Niki de Saint Phalle, de Man Ray à César, qui proposait à ses clients de compresser leurs bijoux de famille pour réaliser une petite sculpture. Le bijou rythme notre vie de notre naissance à notre mort.



Il est rituel, comme ceux censés chasser le mauvais œil. Fonctionnel, comme les bagues qui servaient de sceau dans l'Egypte antique, et bien sûr, et peut-être avant tout, le bijou est érotique. De nombreux exemples de cet emblème sexuel sont exposés dans une salle secrète au Musée d'art moderne.



Medusa, bijoux et tabous, du 19 mai au 5 novembre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.