Jeudi 18 mai à l'Institut du Monde Arabe, à Paris, va ouvrir la première exposition en réalité virtuelle pour raconter la guerre. C'est une expérience déroutante. Imaginez : vous êtes debout au milieu dans une grande pièce vide. On vous accroche un sac à dos dans lequel se trouve un ordinateur et une batterie. On vous met devant les yeux un casque de réalité virtuelle avec des écouteurs. Et tout à coup, dans la réalité virtuelle, deux hommes s'avancent vers vous. Deux combattants, en uniforme. L'un est israélien ; l'autre, palestinien. C'est comme si vous les voyez en chair et en os. D'ailleurs, ils nous disent "bonjour". Vous verrez, vous serez même tenté de leur serrez la main.



Les deux ennemis, debout, maintenant se font face à quelques mètres. Et vous, vous êtes entre les deux. On va d'abord s'approcher d'Abu Khaled. Le plus incroyable, c'est que ce combattant palestinien, tout en racontant son histoire bouleversante, vous fixe des yeux. Comme si vous étiez avec lui dans la bande de Gaza. Vous vous mettez à tourner autour de lui, et il continue de vous suivre du regard. Il est masqué. Si vous vous approchez un peu plus de son visage, vous allez voir : son souffle fait onduler sa cagoule quand il parle.

Dirigeons-nous ensuite vers le réserviste israélien, Gilad. Tout en vous parlant, il ne vous lâche toujours pas des yeux. Vous savez qu'il est dans votre casque virtuel, mais c'est tellement troublant que, ne serait-ce que par politesse, il ne vous viendrait pas à l'idée de ne pas écouter son récit, attentivement.

Raconter la guerre autrement

L'idée, c'est de raconter la guerre autrement. Elle a germé dans la tête d'un photographe de guerre, Karim Ben Khelifa. Cela fait vingt ans qu'il court la planète pour photographier les conflits du monde. Il publie dans Time Magazine ou Le Monde. "Mais dans une société saturée d'images, que valent aujourd'hui mes photos ou mes vidéos ? Est-ce qu'elles ont un impact ?", s'est-il demandé.



Pour essayer de mieux faire comprendre la guerre et ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un combattant, Karim Ben Khelifa est retourné en Israël et en Palestine, mais aussi au Congo et au Salvador, dévoré par la violence des gangs. Trois lieux. Trois conflits. Les six combattants que vous verrez dans le casque virtuel existent bien dans la vraie vie. Les tatouages sur les bedaines des chefs de gangs du Salvador que vous verrez de près, aussi.

Faire réfléchir le spectateur

Afin de modéliser les détails de leurs corps, d'enregistrer leurs mouvements, Karim Ben Khelifa a interrogé, dans un studio mobile de haute technologie, l'un après l’autre, ces ennemis jurés. Il a posé les mêmes questions. Qui est ton ennemi ? Pourquoi ? As-tu déjà toi-même tué ? Quels sont tes rêves ? De quoi as-t-tu peur ? Les combattants répondent. On croyait ces combattants éloignés de nous. Karim Ben Khelifa nous prouve qu’ils nous ressemblent.



Redonner de l'humanité à des hommes, à des tueurs dont on pourrait croire qu'ils ont perdu toute humanité, faire réfléchir le spectateur sans le faire choisir un camp : c'est l’ambition de l'exposition-expérience intitulée The Enemy (à voir jusqu'au 4 juin). Et c'est réussi. Karim Ben Khelifa, reporter de guerre, a inventé une nouvelle forme de journalisme.

> Télécharger "The Enemy", ou la révolution virtuelle du reportage de guerre Crédit Média : Rémi Sulmont | Durée : 04:00 | Date : 17/05/2017