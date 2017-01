Les Grosses Têtes : le seul remède contre la déprime du "blue monday"

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Michel Drucker, Chantal Ladesou, Laurent Baffie, Elie Semoun, Bernard Mabille, Chantal Ladesou et Steevy.

par Thomas Martin publié le 16/01/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête que François Hollande est venu applaudir hier soir pendant les primaires… Michel Drucker.



Une Grosse Tête qui ne donnera sa voix à personne parce que personne n'en veut…Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de verglas pour déraper… Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui vend de la bonne humeur en pot, on appelle ça de "l'Happy-Culture"…Elie Semoun.



Une Grosse Tête habitué du Mans et dûment habilité…Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui a un physique de bonhomme de neige d'ailleurs il est en train de fondre… Bernard Mabille .

Laurent Ruquier

