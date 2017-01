Un auditeur à deux doigts de remporter la valise RTL

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Marcela Iacub, Laurent Baffie, Michèle Bernier, Elie Semoun, Bernard Mabille et Jean-Baptiste Shelmerdine.

par Thomas Martin publié le 10/01/2017 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête chercheuse au CNRS et parfois "trouveuse" aux Grosses Têtes… Marcela Iacub.



Une Grosse Tête qui va jouer "Folle Amanda" au théâtre et une fois de plus ça va "super-marcher"… Michèle Bernier.



Une Grosse Tête dont le seul regret dans sa carrière, est de ne pas avoir joué dans la série "le miel et les abeilles… Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui avec ses répliques est devenu l’épicentre de la répartie… Laurent Baffie.



Une Grosse Tête que RTL évite de payer grassement…Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui veut se taper sa voisine dans "Nos chers voisins", du coup Michèle Bernier s'est assise à côté de lui… Jean-Baptiste Shelmerdine.

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !