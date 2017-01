Fou rire garanti avec Jeanfi Janssens

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Karine Le Marchand, Bernard Mabille, Sophie Davant, Christophe Beaugrand, François Rollin et Chantal Ladesou.

par Thomas Martin publié le 13/01/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui pose des questions le matin à la télévision et qui tente d'y répondre l'après-midi à la radio.…Sophie Davant.



Une Grosse Tête qui, que ce soit avec les agriculteurs ou les politiques, fait du bien à la campagne… Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui s'affranchit des textes qu'elle joue grâce à son timbre unique… Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui se re-rebiffe toujours à l’Européen jusqu’à dimanche prochain… François Rollin.



Une Grosse Tête qu’a tellement chanté la danse des canards qu’il est capable de choper la grippe aviaire… Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qu’a dû passer son permis poids lourd pour faire de la marche à pied… Bernard Mabille.

