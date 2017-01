Le programme télé du week-end de Pierre Bénichou

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Christine Ockrent, Elie Semoun, Florian Gazan, Michèle Bernier, Steevy et Pierre Bénichou.

par Thomas Martin publié le 09/01/2017 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui préfère jouer "Folle Amanda" que le "Roi Lear"…Michèle Bernier.



Une Grosse Tête qui est la seule à réussir à tenir Pierre Benichou éveillé toute une émission… Christine Ockrent.



Une Grosse Tête qui a passé son weekend devant la télé à se demander ce que Laurent Delahousse, Thierry Ardisson, Michel Drucker ou Yann Moix avaient de plus que lui…Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui est le Zidane des questions, le Zlatan de l'actualité mais aussi le Guy Roux des auditeurs… Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui tel une abeille de fleur en fleur, va de scène en scène… et parfois il butine en coulisse… Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui pourrait devenir Ministre de la culture et des rillettes si Fillon est élu Président de la République…Steevy Boulay.

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !