Air France : malgré plus de passagers, les résultats sont en baisse

"Le bilan est positif mais l'élève peut mieux faire". C'est dans ses termes que le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a commenté les résultats annuels du groupe. Malgré un nombre de voyageurs en hausse de 4%, soit 93 millions, le chiffre d'affaires de l'entreprise est une nouvelle fois en baisse et descend sous la barre des 25 milliards d'euros. "Les résultats sont en progression, malgré une très forte concurrence et les attentats en France. Ces résultats sont en grande partie dus à la baisse du coût du pétrole", détaille-t-il au micro de RTL. Mais dorénavant, Jean-Marc Janaillac en attend davantage : "Le groupe ne profite pas suffisamment de cette croissance internationale".



Après Transavia ou Hop, Air France a décidé de se lancer dans un nouveau projet avec la filiale Boost. "On a des concurrents qui sont un peu partout mais sur les longs courriers, nos principaux concurrents sont les compagnies du Golfe qui ont une croissance de leur flotte absolument phénoménale", lance-t-il. Une manière pour le PDG d'Air France-KLM de dénoncer la concurrence déloyale entre les différents groupes : "L'environnement social et politique n'est pas le même qu'à Paris et par ailleurs ces compagnies sont assez largement aidées par leur gouvernement". "Il serait impensable que la France reste les bras croisés, inerte et sans bouger", répète-t-il pour justifier ce nouveau projet proposé aux pilotes.