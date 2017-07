publié le 21/07/2017 à 13:30

Claude Rich a disparu à l’âge de 88 ans, ce 21 juillet. C’était un acteur complet, un incontournable homme de théâtre, de cinéma, de télévision, doté d’un timbre de voix inimitable. Il était un fervent catholique. On retiendra de lui une personnalité élégante et malicieuse.



Avec 80 films et 50 pièces de théâtre, Claude Rich a mené une carrière auréolée de succès, qui a démarré en 1951 dans la pièce Un conte d'Hiver, avant de se faire connaître du grand public en 1955 dans Les Grandes Manœuvres de René Clair.

En 1963, il donne la réplique à Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, de Georges Lautner, puis à Louis de Funès dans Oscar d'Édouard Molinaro. Mais c'est véritablement en 1968 qu'Alain Resnais lui offre son plus grand rôle dans Je t'aime, je t'aime. Il n'a pas peur de se lancer dans les comédies "grand public" et incarne le druide Panoramix dans Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre. Il a aussi reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.



