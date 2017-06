Georges Lang rend hommage à Nashville dans une nouvelle compilation

publié le 24/06/2017 à 01:22

La voix des nuits de RTL, Georges Lang, sort son 8e coffret : Nashville. Une compilation de 93 chansons, réunies sur 4 CD, qui rendent hommage à l'ambiance de cette ville du Tennesse qui a vu défiler Elvis Presley, Johnny Cash, Deep Purple ou encore Dolly Parton. "C'est une ville qui compte beaucoup de studios et beaucoup d'églises. On l'appelle la ville aux 100 églises et aux 100 studios, parce que historiquement c'est là que l'on a toujours enregistré du hillbilly, du rock'n'roll et de la country et maintenant de la new country", explique Georges Lang.



Si Nashville est reconnue comme la Mecque de la country, elle accueille également d'autres styles comme le blues ou le rock. D’ailleurs Deep Purple, les Eagles ou encore Toto ont enregistré plusieurs de leurs albums dans cette ville du Midwest. "C'est un métissage de musiques qui me plaît beaucoup", confie Georges Lang.

La sélection des titres présents dans le coffret n'est pas facile. S'il y a finalement 93 chansons, Georges Lang avait fait des demandes pour 350. Un travail qui demande "plusieurs mois".