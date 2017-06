publié le 21/06/2017 à 02:28

La série culte Alerte à Malibu s'invite au cinéma. Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est interprété cette fois-ci par l'acteur Dwayne Johnson, qui partagera l'affiche avec Zac Efron et Alexandra Daddario. Dans Baywatch, alerte à Malibu, qui sort en salle mercredi 21 juin, une bande de sauveteurs californiens veulent protéger la baie d'un obscur complot. Si le film est sympathique, il ne risque pas de marquer l'histoire du cinéma.



À l'affiche également : Les Ex, du réalisateur Maurice Barthélémy, avec Jean-Paul Rouve et Claudia Tagbo. Un film "formidablement bien écrit", s'enthousiasme le journaliste Stéphane Boudsocq. Les Ex s'intéresse aux tribulations de six Parisiens de générations différentes qu'un point commun rassemble : bien qu'en couple, ils ont toutes les peines du monde à oublier leur ancien amour.