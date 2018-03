publié le 05/03/2018 à 10:26

Le chanteur-amuseur Oldelaf est de retour. L'interprète de La Tristitude vient de sortir Goliath, son huitième projet musical. À coups de buzz sur Internet, il est plus perçu comme un humoriste qui chante qu'un chanteur qui fait de l'humour.



Avec ce nouveau disque, Oldelaf a voulu gommer les malentendus. Il livre quatorze titres plus musicaux qu'auparavant, mieux produits et chantés. Oldelaf est toujours drôle mais pas systématiquement. Certains titres sont tendres, d'autres presque sociaux quand il défend les différentes formes de famille.

"Chaque jour qui passait me faisait grandir l'envie de revenir avec un vrai album de chansons. Je me suis toujours senti du côté chanteur parce que j'ai étudié la musique", confie l'artiste, qui manie l'humour avec perfection dans l'écriture de ses textes. "C'est ça qui a fait ma différence", reconnaît-il.

Oldelaf est déjà en tournée. Il chantera à Toulouse le 14 mars, le 22 mars à Bordeaux, le 4 mai à Nantes ou encore le 14 mai au Trianon à Paris.

