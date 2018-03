Sophie Marceau et Pierre Richard dans A La Bonne Heure

publié le 05/03/2018 à 12:30

Elle aura attendu 10 avant de se lancer à nouveau dans la mise en scène. Le 7 mars prochain, Sophie Marceau sortira Mme Mills, une voisine si parfaite. Il s’agit de son troisième long métrage après Parlez-moi d'amour (2002) et La Disparue de Deauville (2007). La réalisatrice et comédienne donne notamment la réplique à l'immense Pierre Richard, qui joue le rôle-titre.



"Mme Mills, une voisine si parfaite" de et avec Sophie Marceau et Pierre Richard

L'histoire : Hélène (Sophie Marceau) est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills (Pierre Richard). Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses….

> Mme MILLS, Une Voisine Si Parfaite Bande Annonce (2018) Sophie Marceau

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 24 Mars à Ergué-Gabéric

- 30 Mars à Marseille



