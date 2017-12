publié le 08/12/2017 à 09:10

Ça y est. La fin du Black Friday marque déjà l'entrée dans la dernière ligne droite pour les achats de cadeaux de Noël. Cette année encore, les produits high-tech afflueront en masse au pied des sapins pour les fêtes de fin d'année. Selon une étude réalisée par le groupe Purch, plus de six Français sur dix prévoient d'effectuer des achats technologiques durant la période. Plus de la moitié d'entre eux prévoit d'allouer un budget d'au moins 200 euros pour l'occasion.



Selon le palmarès de l'institut GFK publié mi-novembre, les smartphones seront les objets les plus plébiscités, devant les casques audio, les enceintes sans-fil, les consoles de jeu et les tablettes tactiles. Mais comment être certain de faire plaisir aux plus jeunes comme aux seniors ? Pour vous aider dans cette tâche, RTL Futur vous a préparé une sélection de cadeaux technos dans les tendances de l'année 2017 pour tous les âges et tous les budgets.

Des jeux pour les plus jeunes

De plus en plus de jouets proposent d'initier les enfants au code et à la programmation. Avec ses 800 briques colorées à assembler, le robot Lego Boost (à partir de 114 euros) ravira les plus bricoleurs qui pourront ensuite le déplacer via quelques rudiments de programmation et une application pour tablette. Le petit Cozmo (170 euros) aux faux airs de Wall-E initiera l'enfant aux principes du code en lui faisant exécuter des actions plus ou moins complexes. Attention, cependant, aux objets connectés trop intrusifs qui peuvent représenter une menace pour la vie privée de votre enfant.

Le robot Cozmo initie les plus jeunes à la programmation de façon ludique Crédit : Anki

Ils rêvent du dernier iPhone, mais à moins que l'argent ne soit pas un problème, mieux vaut orienter les jeunes ados sur des modèles plus basiques et plus abordables dont les fonctions permettent le strict nécessaire, à savoir téléphoner, envoyer des messages et surfer sur Internet. Le Nokia 3310 (69 euros), le Wiko Sunny 2 (59 euros), le Honor 6A (135 euros) voire le Moto G5 (150 euros) constituent, à des degrés différents, de bons premiers smartphones pour les jeunes ados.



La prise de risque est plus limitée au rayon jeux vidéo. Toujours aussi efficace et bon marché (dès 90 euros), la gamme Nintendo DS fera un compagnon idéal de voyage et de récré avec son catalogue de titres pour tous les goûts, dont les derniers Pokémon ultra-Lune et ultra-Soleil. La Switch (329 euros) s'annonce d'ores et déjà comme l'une des meilleures ventes de la fin d'année. Les jeux Legend of Zelda (51 euros) ou Super Mario Odyssey (51 euros) seront nombreux sous les sapins.

Pokémon "Ultra-Soleil" et "Ultra-Lune" sortiront le 17 novembre 2017 Crédit : capture d'écran

Pourquoi ne pas renouveler le smartphone de votre adolescent avec l'un des nombreux modèles lancés cette année. Rapide, puissant et design, le Honor 9 (349 euros) a quasiment tout d'un grand pour un prix abordable. Le Meizu Pro 7 (449 euros) fera sensation avec ses deux écrans OLED et le OnePlus 5 (449 euros) le fera passer pour un geek initié.



Pour les jeunes et les moins jeunes, la guerre des consoles bat toujours son plein entre la Xbox One, accessible à moins de 300 euros avec des jeux, et la PS4, affichée à 300 euros. Mais les nouvelles frontières sont désormais fixées par la Xbox One X (499 euros) et la PS4 Pro (389 euros) et leurs graphismes 4K photo-réalistes auxquels feront parfaitement honneurs les derniers FIFA, PES, Call of Duty et Assassin's Creed (entre 50 et 70 euros). Autre option, moins onéreuse, les manettes professionnelles pour PS4 et Xbox de Razer (130 euros), très prisées des gamers.

Image, son et loisirs pour les adultes

Avec la disparition progressive de la prise jack des smartphones, les écouteurs sans-fil sont l'une des grandes tendances de l'année. Il y en a pour tous les prix et tous les goûts, des AirPods d'Apple (179 euros) aux AntiPods de Divacore (120 euros) en passant par les premiers TrueWireless à réduction de bruit ambiant WF-1000X Sony (220 euros). Les enceintes nomades étanches UE Wonderboom (80 euros) et JBL Charge (110 euros) ou Xtreme (200 euros) sont des compagnons indispensables pour des séjours à la plage ou à la neige.

L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

Doté d'un capteur cardiaque, étanche et capable de mesurer le sommeil, le bracelet Garmin Vivosmart 3 (120 euros) offre le meilleur rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un capteur d'activité capable de mesurer leurs sorties sportives sans être noyés sous une grande quantité de fonctions. Plus poussée dans les fonctionnalités, la dernière Gear Sport (349 euros) de Samsung rivalise avec l'Apple Watch (369 euros) désormais dotée d'une connection 4G.



Le kit d'objectifs pour smartphones Android PNY (25 euros) comblera l'amateur d'images qui pourra réaliser des photos en fish-eye, en grand-angle ou en macro assez facilement avec son téléphone. Les objectifs Olloclip (79 euros) sont tout aussi pratiques pour iPhone. Les appareils photos instantanés Instax Fujifilm (à partir de 100 euros) feront le bonheur des plus créatifs et la caméra d'action GoPro Hero 5 (400 euros) celui des plus téméraires. La réédition du mythique Polaroid (120 euros) ravira les nostalgiques.



Le Polaroid renaît de ses cendres Crédit : Polaroid

Petites et compactes, les liseuses Kindle d'Amazon (à partir de 129 euros) et Aur de Kobo (dès 179 euros) font office de vraies bibliothèques de poches sont idéales pour les gros lecteurs et ceux qui aiment lire à une main dans les transports en commun. Noël est aussi l'occasion de changer d'ordinateur portable. Si le MacBook Pro d'Apple et le Surface Book de Microsoft (à partir de 1.500 euros) sortent du lot au sein d'une offre pléthorique, le Lenovo Yoga 910 ou l'Asus ZenBook 3 (1.200 euros) constituent de bonnes alternatives.