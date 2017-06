Daniel Day-Lewis, un acteur génial et multi-récompensé

publié le 21/06/2017 à 16:15

Daniel Day-Lewis n'est jamais là où on l'attend. À la surprise générale, il a annoncé mardi 20 juin, par le biais d'un communiqué de presse, qu'il mettait fin à sa carrière, une décision mûrement réfléchie. En 50 ans sur les planches et devant la caméra, le comédien britannique a marqué le septième Art grâce à son interprétation impeccable. Acclamé par la critique et plébiscité par le public, Daniel Day-Lewis a enchaîné les films à succès.



Il doit cette reconnaissance à son travail acharné, aussi bien dans la préparation de ses rôles que dans son jeu face caméra. Une exigence qui l'a vu récompensé par trois Oscars du meilleur acteur dans un premier rôle, un record qu'il est le seul à détenir. De My Left Foot, en 1989 à Lincoln en 2013, Daniel Day-Lewis s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs du XXème siècle.

Une immersion dans ses rôles

Daniel Day-Lewis est connu pour son dévouement aux personnages qu'il incarne. C'est un adepte de la Méthode, une manière de jouer qui se veut naturaliste et qui a donné naissance à "l'actor studio". Le premier principe de la Méthode est d'expérimenter les circonstances du rôle grâce à des indications psychologique sur l'état du personnage. Ce style de jeu a permis à Daniel Day-Lewis de se différencier parmi les acteurs de sa génération, grâce à la simplicité qui émane de ses interprétations.

Ce style de jeu est particulièrement visible dans My Left Foot de Jim Sheridan, dans lequel le comédien incarne Christy Brown, un homme atteint de paralysie spasmodique et qui peint grâce à son pied gauche. En s'appropriant chaque rôle, Daniel Day-Lewis sait se renouveler, comme lorsqu'il revient à l'écran en 2002 dans Gangs of New York pour interpréter l'horrible William Cutting, surnommé "Bill le Boucher".

Trois Oscar du meilleur acteur

Daniel Day-Lewis est le seul comédien à avoir obtenu trois Oscar du meilleur acteur dans un premier rôle. Il a décroché les statuettes pour son rôle de Chisty Brown dans My Left Foot en 1989, pour celui de Daniel Plainview dans There Will be Blood en 2008 et pour celui de Lincoln dans le film éponyme en 2013.



En plus de ces reconnaissances de l'Académie américaine, le comédien a reçu quatre BAFTA Awards, deux Golden Globes, trois Critic's Choice Move Awards et trois SAG Awards, qui figurent toutes parmi les distinctions les plus importantes du milieu. Il fait partie des comédiens les plus récompensés de l'histoire du cinéma et n'est battu que par Christoph Waltz et son interprétation dans Ingloriourious Basterds. Chaque long-métrage dans lequel il a tenu un rôle notable lui a valu au moins une nomination pour une récompense, exception faîte de La chasse aux sorcières.

La longévité et la qualité de la carrière de Daniel Day-Lewis repose sur le choix de ses rôles. Il sait surprendre et semble à chaque fois repousser les limites de son jeu pour les amener encore plus loin. Un immense acteur, dont le dernier film, Phantom Thread, sortira au cinéma le 25 décembre prochain.