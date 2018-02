"Harry Potter" : une nuit spéciale consacrée au jeune sorcier pour ses 20 ans

publié le 01/02/2018 à 11:01

Le 26 juin 1997, le premier tome de la saga Harry Potter était publié en Angleterre. Plus d'un an après, le jeune sorcier à lunettes débarquait en France sous le titre Harry Potter à l'école des sorciers aux éditions Gallimard Jeunesse.



Premier livre d'une série de sept volumes, la maison d'édition ne signera que pour un seul roman. La suite est connue de tous : l'histoire du jeune sorcier est un succès en librairie. Traduits en 79 langues dans 200 pays, les livres de la saga se vendent à plus de 450 millions d’exemplaires, dont plus de 31 millions en France. Cette saga a rapporté plus de 740 millions d’euros à J.K Rowling, faisant d'elle l'écrivaine la mieux payée au monde.

Pendant deux décennies, les aventures d'Harry Potter ont bercé de nombreux lecteurs qui ont grandi avec lui. À partir de ce jeudi 1er février et tout le week-end, les fans fêtent l'anniversaire du sorcier le plus connu de Poudlard à l'occasion de "la Nuit des livres Harry Potter". Dans plus de 240 librairies en France, de nombreuses animations seront organisées autour de l'univers de Potter.



Également dans Laissez-vous tenter

L'apprentie romancière Agnès Riva publie Géographie d'un adultère aux éditions Gallimard. Son livre est en lice pour décrocher le Grand Prix RTL-Lire 2018. Elle nous le présente ce matin au micro de Bernard Lehut.



Enfin, l'artiste franco-algérien Mohamed Bourouissa est à l'honneur au musée d'Art moderne de la ville de Paris. Avec son exposition Urban Riders, le plasticien nous fait découvrir un univers qui bouscule l'art contemporain.