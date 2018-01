"Comme un chef" de Benoît Peeters est la bande dessinée RTL du mois

publié le 31/01/2018 à 12:05

Comme un chef est la bande dessinée RTL du mois de janvier. Signée Benoît Peeters et Aurélia Aurita aux éditions Casterman, le livre fait découvrir aux lecteurs l'univers de la gastronomie sous forme de bulles.





Cette histoire est une sorte d'autobiographie culinaire de Benoit Peeters, écrivain et éditeur, qui fut, dans les années 70, élève en hypokhâgne à Louis Le Grand à Paris. Étudiant sans un sou, venant d'une famille qui ne prêtait pas grand attention à la nourriture, les grands restaurants restaient pour lui un amour platonique.

Aurélia Aurita dessine les aventures culinaires de Benoit Peeters comme un polar de Jean Pierre Manchette. Elle réussit à mettre en scène les plats comme des situations théâtrales, avec fantaisie, suspense et des rebondissements dans la poêle.



L'amour de Benoît Peeters pour la cuisine va lui faire croire qu’il peut gagner sa vie en cuisinant à domicile chez des particuliers. L’expérience est moins gastronomique que sociologique, elle donne lieu aux pages les plus croustillantes du livre. Les plus émouvantes restent comment avec ses petits moyens, Benoit Peeters pousse la porte des restaurants les plus huppés, notamment le Vivarois de Claude Peyrot.



"Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : 30/01/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : "Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : "Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : "Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : "Comme un chef" de Benoît Peeters Crédits : Casterman | Date : 1 / 1 < > +

Les autres albums en lice

Bouncer - L'or maudit, François Boucq, Glénat

Interférences, Galandon et Puchol, Dargaud

Brigade Verhoeven, Tome 1 : Rosie, Bertho et Corboz, d'après le roman de Pierre Lemaitre, Rue de Sèvres

Jamais, Bruno Duhamel, Grand angle

L'homme gribouillé, Lehman et Peeters, Delcourt

Docteur Radar Tome 2, Simsolo et Bézian, Glénat

Mon traître, Alary, Rue de Sèvres