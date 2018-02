publié le 22/02/2018 à 12:06

L'auteur Grégoire Delacourt publiera mercredi 1er mars prochain chez Lattès son nouveau roman, La femme qui ne vieillissait pas. Une nouvelle fois chez l'auteur, il y a cette attirance pour une héroïne du quotidien, un attachant portrait de femme.



Après Jocelyne, la petite mercière d'Arras gagnante au loto de La liste de mes envies ou Emma, la belle lilloise amoureuse de son dernier livre Danser au bord de l'abîme, Grégoire Delacourt met en scène Betty, la femme qui ne vieillissait pas. Cette jolie institutrice du Nord de la France arrête de vieillir à partir de 30 ans pour des raisons inexpliquées.

Avec ce conte moderne, Grégoire Delacourt part en guerre contre la jeunesse à tout prix. "La notion d'âge, de vieillissement embrigade beaucoup les femmes et les contraint à tout un tas de choses. (...) Le temps embellit parfois formidablement les choses et les êtres". L'auteur considère qu'on peut séduire à tout âge.

Le passage du cap fatidique de la trentaine

On suit le personnage de Betty dès l'enfance, on la voit grandir et se forger des souvenirs, perdre tragiquement sa mère, devenir amoureuse et épouser André l'amour de sa vie et avoir un fils. Une femme ordinaire jusqu'à ce cap fatidique des 30 ans où elle ne vieillit plus, un bonheur, un miracle qui au fil des ans va devenir invivable pour son entourage...



À travers cette histoire, Grégoire Delacourt voulait questionner ses lectrices et ses lecteurs sur le temps qui passe. "Si on ne vit plus, le monde continue à vieillir (...). Ce qu'il y a de beau dans l'idée de vieillir, c'est qu'on vieilli ensemble et avec ceux qu'on aime".

