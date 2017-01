Grégoire Delacourt est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Grégoire Delacourt vient de publier son nouveau roman intitulé "Danser au bord de l'abîme" chez JC Lattès. L'écrivain est l'invité de Stéphane Bern le mardi 17 janvier 2017.

par Germain Sastre publié le 17/01/2017 à 10:21

Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt publie Danser au bord de l'abîme chez JC Lattès. Dans ce sixième roman, l'auteur du best-seller La liste de mes envies explore la puissance du désir et la fragilité de nos existences.

"Danser au bord de l'abîme" de Grégoire Delacourt (Lattès)

L'histoire : Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

