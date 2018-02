publié le 20/02/2018 à 10:54

Physique et gueule d'aventurier, Patrice Franceschi est un homme singulier aux vies multiples. Explorateur, marin mais aussi défenseur de la cause kurde, Patrice Franceschi est également écrivain.



Lauréat du Goncourt de la Nouvelle pour Première personne du singulier paru en 2015, il récidive en nous invitant cette fois-ci à un voyage dans le temps. L'auteur français publie Dernières nouvelles du futur, 14 nouvelles futuristes écrites en 2016 alors qu'il était en Syrie aux côtés des combattants kurdes. "Ces nouvelles restent dans ma mémoire au-delà de leur thématique, un souvenir de création assez unique à cause de la guerre, des bombardements et de l'écriture à la main".

Dans le sillage des maîtres de l'anticipation comme George Orwell et Aldous Huxley, Patrice Franceschi nous raconte 14 fables aux allures de cauchemar. Mais le futur n'est pas une menace pour l'écrivain. "On a connu des futurs (...) qui étaient des progrès extraordinaires. Aujourd'hui, le progrès humain s'est un peu séparé du progrès scientifique et technologique alors qu'ils s'accompagnaient ensemble pendant des siècles".

Dans ces scénarios de science-fiction, Patrice Franceschi invite les lecteurs à réfléchir sur un avenir pas si lointain. Par exemple, on suit sous la plume de l'auteur un thriller haletant se passant à Stockholm en 2050 ou encore une guerre civile dans la ville de Paris.