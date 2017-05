publié le 23/05/2017 à 13:02

L’événement du lundi 22 mai était incontestablement la projection du dernier film de Michael Haneke "Happy End". À cette occasion, l’équipe du film a donné une conférence de presse. L’occasion pour Isabelle Huppert, qui joue pour la quatrième fois dans un film du réalisateur Autrichien, de revenir sur sa relation professionnelle avec celui-ci.



"Tout le plaisir que j’ai toujours à tourner avec lui, je l’ai découvert dès les premiers moments de "La pianiste". Je crois que c’est quelqu’un qui regarde vraiment les acteurs qu’il a en face de lui, qu’il les envisage de manière très complète, il n’essaye pas de les orienter d’une manière ou d’une autre, assure l’actrice. Il s’intéresse pleinement à la personne qu’il a en face de lui". Le cinéaste a effectivement la réputation de très bien diriger les acteurs.

Eva Longoria adore les films de Bardot

L'autre d'événement de ce lundi, mais cette fois hors compétition, c'était la présentation du nouveau film d'André Téchiné, "Nos années folles", avec pour l'occasion une très jolie montée des marches. Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Sandrine Kiberlain, Isabelle Huppert ou Lambert Wilson : quelques-uns des acteurs fétiches de Téchiné étaient présents pour un hommage très émouvant puis pour découvrir ce 23e film du réalisateur. "Nos années folles" est tiré d'une histoire vraie. Elle se passe durant la Première Guerre mondiale et raconte comment un déserteur de l'armée française va se travestir en femme pour pouvoir rester aux côtés de son épouse. Le film sortira au cinéma le 13 septembre.



À Cannes, il y a aussi celle qui participe au glamour de la croisette : l'actrice américaine et égérie de la marque L'Oréal, Eva Longoria. La femme d'affaires profite du Festival pour récolter des fonds pour sa fondation qui vient en aide aux femmes. Elle vient de tourner une série pour la BBC, et elle a présenté "Lowriders", le dernier film dans lequel elle joue. Au micro de RTL, elle a confié apprécier tous les films français avec Brigitte Bardot.

On promet un feu d'artifice

Ce mardi 23 mai, un seul film est présenté en compétition : "Vers la lumière" de la japonaise Noami Kawasé. En effet le Festival célèbre ses 70 ans toute la journée. Le coup d'envoi des festivités est programmé pour midi avec une photo qui s'annonce historique : les organisateurs attendent près de cent vingt acteurs et réalisateurs. La liste est tenue secrète.



Vers 18 heures, des acteurs et actrices ayant remporté des Prix d'interprétation commenceront à monter les marches. Un peu avant 19 heures, place, se tiendra le défilé des Palmes d'Or. La cérémonie des 70 ans sera présentée par Isabelle Huppert et le délégué général Thierry Frémaux. Après un dîner de gala, assurément le plus couru de la quinzaine, les stars convergeront vers une gigantesque salle éphémère installée sur le port Canto. On promet un feu d'artifice.