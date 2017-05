publié le 23/05/2017 à 08:22

Elle s'est dit "brisée" sur Twitter. C'est à la fin d'un concert d'Ariana Grande que l'explosion a eu lieu hier soir, lundi 22 mai, à la Manchestar Arena, au Royaume-Uni. La pop-star américaine de 23 ans, très populaire auprès des jeunes, venait de terminer le concert de sa tournée internationale "Dangerous Woman Tour".



Ariana Grande a commencé sa carrière à Broadway et à la télévision alors qu'elle avait 15 ans. Elle joue Cat Valentine dans le sitcom Victorious, rôle qui la fera connaître aux États-Unis. C'est en 2013 qu'elle se lance dans la musique avec avec son premier single The Way et devient une icône pop. Cette année-là, elle est élue meilleure nouvelle artiste de l'année 2013 aux American Music Awards.

Depuis, sa carrière a décollé. Elle a collaboré avec Macy Gray, Big Sean, Iggy Azalea, Lil Wayne, Nicki Minaj, Childish Gambino, The Weeknd ou John Legend pour la bande originale du film La Belle et La Bête. Sa voix est souvent comparée à celle de Céline Dion ou de Mariah Carey. Depuis son premier album, elle a enchaîné avec deux albums : en 2014, My Everything et en 2016 avec Dangerous Woman.

Aussi populaire sur les réseaux sociaux, elle est suivie par 45 millions de personnes sur Twitter et 105 millions d'abonnés sur Instagram. Le 19 mai, Ariana Grande célébrait les un an de son dernier album et remerciait ses fans : "Merci énormément d'avoir fait de cette année quelque chose de si spécial et d'avoir donné à cet album tant d'amour".



C'est d'ailleurs sur Twitter que la chanteuse a partagé sa peine après l'attaque à Manchester ce 23 mai : "Brisée. Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n'ai pas de mots".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

La chanteuse devait se produire en France le mois prochain : le 7 juin à Paris et le 9 juin à Lyon. Selon le site d'informations people TMZ, après l'attaque, Ariana Grande aurait décidé de ne pas jouer son concert à Londres, prévu jeudi 25 mai et de suspendre sa tournée européenne.