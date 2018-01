"Eurovision 2018" : "une opportunité énorme", pour Madame Monsieur

publié le 01/02/2018 à 02:30

Ils sont, depuis samedi 27 janvier, les porte-drapeaux de la France à l'Eurovision 2018. Le duo Madame Monsieur a été désigné par le public lors de l'émission Destination Eurovision, diffusée sur France 2. Ils représenteront donc la France en mai prochain, à Lisbonne. C'est grâce à leur morceau baptisé Mercy que le jeune duo s'est démarqué des autres concurrents. "C'est une chanson qui raconte l'histoire vraie d'une naissance qui a eu lieu à bord d'un bateau humanitaire", explique Émilie Satt, alias Madame. C'est le prénom de cette enfant qui leur a donné l'idée du titre, plus que jamais d'actualité.



Depuis leur victoire à Destination Eurovision, la vie du duo a basculé. "Depuis samedi, 6 heures du matin, on n'a pas touché Terre. On est entré dans un tunnel de promos, un tourbillon. C'est que le début visiblement, mais c'est assez incroyable", confie la chanteuse. Le couple, qui fait de la musique depuis dix ans - quatre ans sous le nom de Madame Monsieur et avec des chansons en français - a déjà une carrière bien remplie.

"On a joué un peu partout, on a adoré mélanger nos chansons avec l'univers urbain et électro, on a roulé notre bosse jusqu'ici", détaille Émilie Satt. Leur victoire est évidemment un grand coup de projecteur sur les deux artistes. "Pour nous, c'était une opportunité énorme (...), on n'avait pas forcément les mêmes moyens que certains de nos concurrents", se réjouit Jean-Karl Lucas, alias Monsieur.

"C'est le public qui a voté pour la chanson (...), je pense que ça vient de l'histoire de la chanson. Je crois que le public de l'Eurovision, c'est un public qui a des coups de cœur pour des chansons, des histoires, des artistes", analyse Émilie Satt.