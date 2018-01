"Deux mensonges et une vérité" : une comédie jubilatoire

publié le 23/01/2018 à 02:01

Deux mensonges et une vérité se joue jusqu'au 30 janvier prochain au Théâtre Rive Gauche, à Paris. Lionnel Astier et Frédéric Bouraly étaient invités de RTL Grand Soir, lundi 22 janvier pour parler de cette pièce qui tourne autour du couple Catherine et Philippe, interprétés par Raphaëline Goupilleau et Lionnel Astier.



Alors qu'ils fêtent leurs 27 ans de mariage, Philippe monte un petit jeu pour montrer à sa chère et tendre qu'après tout ce temps, ils ne peuvent plus se surprendre tant ils se connaissent. Deux mensonges, une vérité : Catherine relève le défi haut la main, mais tout se corse lorsque c'est elle qui défie son mari.

Quelle est la vérité entre "j'ai eu un enfant avec un autre homme", "mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux" et "j'ai fait de la prison" ? Un jeu qui va rendre fou Philippe et qui ne va pas être aidé par son meilleur ami, interprété par Frédéric Bouraly. "C'est un bonheur à jouer. Travailler avec Lionnel et mes autres camarades, mais quelle chance j'ai", confie-t-il.

Deux mensonges et une vérité au Théâtre Rive Gauche. Du mardi au samedi à 21 heures et le dimanche à 15 heures.