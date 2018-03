Le choix musical : le titre "Encore un soir" de Céline Dion

publié le 29/05/2016 à 16:57

Quatre mois après la disparition de René Angélil, Céline Dion fait son grand retour. Elle a dévoilé lundi 23 mai une toute nouvelle chanson. Trois ans et demi après Sans Attendre vendu à 800.000 exemplaires, le diva québécoise publiera cet automne un nouvel album en français. Maxime Le Forestier, Serge Lama, Francis Cabrel ou Grand Corps Malade sont annoncés aux crédits. Et, Céline Dion a fait appel à un vieil ami pour son premier single Encore un soir. C'est Jean-Jacques Goldman qui signe paroles et musique de ce tout nouveau morceau. Un titre sublime sur le temps qui passe.

