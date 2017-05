VIDÉO - Céline Dion envoûte les Billboard Music Awards avec "My Heart Will Go On"

Magistrale, époustouflante, impressionnante... autant d'adjectifs qui décrivent la prestation remarquée de Céline Dion, dimanche 21 mai lors des Billboards Music Awards. La superstar québécoise, vêtue d'une robe blanche aérienne a (ré)interprété My Heart Will Go On, le tube planétaire extrait du film Titanic. Le long-métrage de James Cameron fête les 20 ans de sa sortie aux États-Unis . Chanté par Céline Dion, ce titre - qui l'a d'ailleurs révélé aux yeux du public international - est la bande-originale de film la plus vendue de tous les temps, avec plus de 15 millions d'exemplaires écoulés. Émue, Céline Dion a livré un superbe moment, pendant que des images du film défilaient derrière elle. La prestation de la chanteuse a recueilli un large succès auprès du public, qui l'a salué par une standing-ovation et de longs applaudissements .

Celine Dion - My Heart Will Go On(2017 Billboard Music Awards.May 21, 2017)

