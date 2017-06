publié le 29/06/2017 à 12:29

Les fans trépignent. Et pour cause : plus que quelques heures avant le lancement officiel de la tournée française de Céline Dion. La star québécoise entame, jeudi 29 juin, sa tournée avec un concert au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.



C'est la première fois que le stade bordelais va accueillir un concert depuis son inauguration il y a deux ans. Et pas des moindres : ce ne sont pas moins de 32.000 spectateurs qui sont attendus pour cet événement musical incontournable. Car, si Céline Dion avait donné quelques concerts en France et en Belgique l'année dernière, c'est bel et bien la première tournée européenne de la star depuis 2008.

Pour cette première date française, peu de détails ont fuité concernant le déroulé précis du show. La communication de l'interprète de S'il suffisait d'aimer (1998) est orchestrée, comme toujours, au millimètre pour garantir la surprise à ceux qui ont déboursé au minimum 73 euros pour venir l'acclamer. On sait que la scène sur laquelle la chanteuse va se produire pendant pas moins de deux heures mesure 60 mètres de large et 15 mètres de haut. Le coup d'envoi du spectacle est annoncé à 21h15. Céline Dion devrait entamer son show tant attendu en interprétant Dans un autre monde, un de ses plus grands tubes que ses fans ont découvert en 1998, avant d'enchaîner avec le morceau Terre, sorti la même année.



> Celine Dion - Dans Un Autre Monde (Live In Paris at the Stade de France 1999) HDTV 720p

Véronique Dicaire en première partie

Avant d'applaudir leur star préférée, les 32.000 fans vont avoir le droit à une première partie assurée par la chanteuse et imitatrice Véronique Dicaire, également connue pour être une grande amie de Céline Dion.

Si le show de la chanteuse internationale devrait être lancé peu après 21 heures, les festivités vont commencer dès 16 heures autour du stade Matmut Atlantique. Les spectateurs pourront profiter d'un petit village monté sur le parvis du stade avec karaoké, mini-concerts et autres animations au programme. De quoi occuper la foule qui est contrainte d'arriver bien avant le début du show, étant donné que les quatre routes qui mènent au stade seront fermées dès 18h30.