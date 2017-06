VIDÉO - Céline Dion diffuse un clip de rap de son fils René-Charles en plein concert

publié le 17/06/2017 à 18:53

On connaissait tout l’amour de René-Charles pour le hip-hop, mais le fils de René Angélil et Céline Dion n'avait pas fait l’étalage de ses talents de rappeur jusqu’à présent. C’est désormais chose faite depuis que sa mère a diffusé un court clip du jeune homme pour accompagner sa reprise de Black Or White de Michael Jackson lors d’un concert qu'elle a donné jeudi 15 juin à Copenhague, au Danemark.



La séquence ne dure qu’une poignée de secondes, mais il faut reconnaître que le jeune homme se débrouille relativement bien en improvisant sur le célèbre tube. En clôture de la vidéo, on aperçoit également les deux jumeaux de Céline Dion, Nelson et Eddy Angélil. On ne sait s’il s'agit de la première étape d’une longue carrière, mais René Angelil a toujours aimé poster des photos où il pose auprès de Drake ou Rihanna, un bon début.

#AMAZING #RC @pavdarawse #GREAT #COPENHAGUE #CELINEDION #live2017 #BLACKANDWHITE #twins #michaeljackson thank you so much my @juliamartin1972 Une publication partagée par •V & The Queen• (@v_and_the_queen) le 15 Juin 2017 à 15h19 PDT