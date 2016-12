REPLAY - Au programme, des nouvelles de Carrie Fisher, un coffret qui rassemble les plus beaux textes de Pierre Delanoë, et l'oeuvre de Bernard Buffet exposée à Paris.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cinéma

Debbie Reynolds, la mère de l'actrice, affirme sur Twitter que sa fille est dans un "état stable". Elle promet de tenir la Toile au courant des potentiels changements.

Crédit : Kevin Winter/Getty Images/AFP Carrie Fisher est désormais dans un état stable

Réécouter la chronique

Musique

Il y a dix ans jour pour jour mourrait Pierre Delanoë, l'un des auteurs les plus talentueux et prolifiques de la chanson française, qui a écrit pour Gilbert Bécaud, Dalida ou Michel Sardou.

Crédit : GINIES/SIPA Pierre Delanoë (en 1982) a écrit plus de 3000 chansons

Réécouter la chronique

Exposition

Bernard Buffet était l'un des peintres les plus populaires et les plus controversés de son temps. Pour la première fois depuis 1958, une rétrospective de son oeuvre sera exposée à Paris, au Musée d'Art Moderne.

Crédit : Dominique Cohas / ADAGP, Paris 2016 Pierre Bergé par Bernard Buffet, 1950

Réécouter la chronique