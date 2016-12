Le chanteur britannique est mort le 25 décembre 2016, à son domicile de l'ouest londonien. Il était âgé de 53 ans.

George Michael, l'interprète de Last Christmas, est décédé le jour de Noël, le 25 décembre 2016. Le Britannique s'était fait connaître dans les années 1980 et était devenu une icône de cette décennie avec le duo pop Wham!, à qui l'on doit notamment le tube Wake Me Up Before You Go-Go. En solo, il était devenu une star planétaire, et a eu ses propres hits, comme Careless Whisper. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient.



Outre ses talents de chanteur, George Michael a aussi marqué son époque par ses looks, pop et sulfureux. On se souvient forcément de son incontournable boucle d'oreille en forme de croix, et de sa coupe de cheveux brossée et blonde. Le Britannique était aussi friand de vestes en cuir. En 1984, dans le clip de la chanson Wake Me Up Before You Go-Go, il arbore un T-shirt portant un énorme slogan : "Choose life", "Choisissez la vie". Il avait été imaginé par Katharine Hamnet, styliste engagée et connue pour ses T-shirts à slogans politiques. Toujours paré d'un sourire éclatant, George Michael devient vite un sex symbol.

Une vie tourmentée

La popularité du chanteur avait décliné pendant les années 1990, mais il était revenu sur le devant de la scène en 2004 avec l'album Patience, qui avait occupé la première place des ventes au Royaume-Uni. En parallèle de sa carrière artistique, le Britannique menait une vie mouvementée et tourmentée. Il a plusieurs fois défrayé la chronique pour des histoires de drogue ou d'alcool, séjournant par exemple quatre semaines en prison en 2010, après avoir embouti la devanture d'un magasin avec sa voiture, sous l'influence du cannabis et de médicaments.



En retrait de la sphère médiatique depuis plusieurs années, George Michael préparait un album, en compagnie du producteur britannique Naughty Boy. Fils d'un père grec chypriote et d'une mère anglaise, il travaillait également sur un documentaire autobiographique dont la sortie était prévue en 2017. Il était âgé de 53 ans.