Le chanteur de "Last Christmas" s'est éteint ce dimanche 25 décembre. Si les raisons de son décès n'ont pas été annoncées, Jackie Lombard, sa productrice et amie, explique que ce serait une mort naturelle.

par Jacques Serais , Lucie Valais publié le 26/12/2016 à 08:25

Il avait vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Le chanteur George Michael est décédé le jour de Noël, à 53 ans. Le Britannique qui avait débuté sa carrière en 1981 a marqué la pop mondiale de plusieurs titres, comme Last Christmas ou Wake Me Up Before You Go-Go.



Jackie Lombard, productrice et amie de George Michael, a confié à RTL que "s'il était malade, on l'aurait su, de toutes les façons". Et d'ajouter : "Mais là, ce n'est pas dû à quoi que ce soit et à aucune substance, c'est une mort naturelle. C'est le cœur".



Jackie Lombard, productrice de concerts mondialement reconnue, a planifié les dates françaises de dizaines d'artistes. Céline Dion, Michael Jackson, Paul McCartney, Adele, les Bee Gees, ou Prince, tous ont confié leurs concerts à Jackie Lombard.



"C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et amis George est mort en paix à son domicile à Noël", a simplement indiqué de son côté l'agent de l'artiste, sans donner plus de détails sur les circonstances de sa disparition. La police a quant à elle expliqué que "la mort est traitée comme inexpliquée mais pas suspecte".