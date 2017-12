"Dernières nouvelles des Bolcheviks" de Philippe Videlier est dans "C'est à lire"

publié le 03/12/2017 à 10:15

Cet automne, le Goncourt, le Renaudot et le Femina ont consacré le genre littéraire qui semble être celui du moment : le roman d'histoire. Ou comment conter la vérité comme si c'était une fiction. Philippe Videlier n'a eu aucun prix et c'est bien dommage car ses dernières nouvelles des Bolcheviks sont quatorze petits bijoux qui racontent magnifiquement ce que fut la Russie soviétique.



S'il faut en retenir, disons quatre, je vous propose tout d'abord Le dernier survivant. Il s'appelait Ivan Beschoff. Il est mort à 104 ans en Irlande. Il tenait un fish and chips. Tous ses anciens camarades marins du cuirassé Potemkine étaient déjà morts de vieillesse ou exécutés.

Le peintre Kasimir Malévitch, vous connaissez. Mais vous ne savez sûrement pas ce qui l'a inspiré pour réaliser en 1932 son fameux tableau Cavalerie rouge. Le Guépéou ne le savait pas non plus, cela a permis à Malévitch de mourir dans son lit, trois ans plus tard. Dans La chute du géant, il est question de Gorki. Maxime Gorki, écrivain adulé dans les pires années du stalinisme. Après ses funérailles nationales, la police politique fouille ses archives et découvre un texte impie, monstrueux. Gorki s'en moque,on ne peut plus l'atteindre.



Enfin Vassili Blücher, maréchal de l'Armée rouge, quatre fois décoré de l'ordre du Drapeau Rouge et adoré par le peuple. En 1941, Moscou, assaillie par les Nazis, attend son Blücher, qui ne viendra pas. Il a été assassiné trois ans plus tôt par le NKVD. Quand ses bourreaux lui font sauter un œil, il hurle : "Staline, entends-tu ce qu'on me fait ?". L'Ogre entend, caresse sa moustache et ne bronche pas.

Dernières nouvelles des Bolcheviks de Philippe Videlier, est paru chez Gallimard.