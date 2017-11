publié le 26/11/2017 à 08:42

Le premier chapitre donne le ton. Le harponneur Henry Drax sort de la taverne du port où il a éclusé pas mal de rhum, avant d'embarquer, dans quelques heures, sur le Volunteer, baleinier en partance pour la mer de Baffin.



Mais avant cela, il a une autre chasse à mener, il repère un gamin des rues, lui offre à manger, puis l'emmène dans un coin sombre et le cogne jusqu'au sang. L'enfant s'effondre, mort. "Il est maigre, osseux, ne pèse pas plus qu'un fox-terrier. Drax le retourne et lui baisse sa culotte. L'acte ne lui procure aucun plaisir".

Au matin, le Volunteer largue les amarres. Le tueur est à bord. Autant dire que le diable a embarqué. Parmi l'équipage aussi : Patrick Summer, ancien chirurgien de l'armée des Indes. Déchu pour faute, mais encore assez bon pour un baleinier. Entre ces deux-là, la lutte sera sans merci. Nous sommes au seuil de l'hiver 1859, dans le Yorkshire et vous, chanceux lecteurs, vous êtes sur le point d'entamer un chef d'œuvre. Un roman d'aventures infernal et terrifiant, un huis clos maritime cruel et sanguinaire où les hommes sont réduits à l'état de bêtes. Drax domine le troupeau de la tête et des épaules, c'est le pire de tous, il sera donc le plus dur à abattre.

"Dans les eaux du grand nord" d'Ian McGuire Crédit : 10/10

"Dans les eaux du grand nord, de Ian McGuire, est paru chez 10/18.