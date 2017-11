C'est à lire : "La filière écossaise" de Gordon Ferris

publié le 19/11/2017 à 16:27

Glasgow, hiver 1946. Il gèle et les rues sont bouchées par les amoncellements de neige. On manque de tout, de nourriture comme de charbon. Mais dans la communauté juive de Garnethill, ce sont les cambriolages à répétition qui font l'actualité : des vols de bijoux sans effraction le jour du Chabbat. Le domicile du tailleur Isaac Feldmann par exemple a été visité. La police s'en moque, alors il appelle son vieil ami Douglas Brodie, qui est désormais journaliste à la Glasgow Gazette.



Pendant la guerre, Brodie était flic. Parfait germanophone à la fin du conflit, il a servi d'interprète au procès des criminels nazis du camp de Bergen-Belsen. Il accepte bien volontiers d'enquêter sur les cambriolages, d'autant que cela peut faire un très bon papier pour son journal. L'affaire est assez simple, ce qu'elle recouvre, l'est beaucoup moins. Car les vols chez les Juifs dissimulent une filière d'exfiltration de chefs nazis, en route vers les Amériques, du Nord ou du Sud : la route des rats.

Hambourg, Glasgow, le nouveau monde, ces exfiltrations fonctionnent avec la bénédiction des Américains et du Vatican. Quiconque essaie de couper cette route des rats risque sa vie. Une histoire folle, mais vraie, et parfaitement documentée. Sur cette formidable matière première, Gordon Ferris brode une histoire politico-policière passionnante. La filière écossaise est un très grand polar du niveau du maître Philip Kerr, qui a trouvé en Gordon Ferris un digne successeur.

La filière écossaise de Gordon Ferris, éditions du Seuil Policiers Crédit : Seuil Policiers

La filière écossaise de Gordon Ferris est parue en février dernier aux éditions du Seuil Policiers.