Ne vous fiez pas à la couverture : une gamine souriante, accrochée au cou de son père, avec le titre, sur fond rose : Les Hommes. Nous ne sommes pas dans la collection Arlequin mais chez Joëlle Losfeld, excellente éditrice qui publie ce merveilleux roman noir de Richard Morgiève, en forme de ballade au long cours dans le Paris et banlieue des années 70.



L'histoire : Mietek Breslauer sort de taule. Il a 25 ans, une gueule qui plait aux filles, une DS 21 et un vrai talent de société : il pique n'importe quelle bagnole en moins de cinq minutes. N'empêche qu'il aimerait bien se ranger, avoir une copine stable et pourquoi pas des mômes… Mais pour démarrer dans la vie, il faut du cash, beaucoup si possible. C'est pas en usine qu'on fait fortune. En braquant des Cadillac et en dévalisant les rupins, ça va plus vite.



Mietek se remet au boulot, entouré d'un zoo humain exceptionnel : Robert le Mort, qui lui a donné des conseils derrière les barreaux. Les deux Mohammed, piliers du Ramdam, le bistrot de Montreuil où il a ses habitudes. Les barbouzes gaullistes Pierre Clément et son frère le Mataf. Mireille, le flic véreux du 36 quai des Orfèvres. Madame Test, sa voisine de palier qu'il adore. Sans oublier Ming, la jeune vietnamienne dont il est amoureux fou, mais qui malheureusement préfère les femmes.

Tout cela donne un livre magnifique, dont Jean Pierre Melville aurait sans doute fait un film du tonnerre ! Les hommes, de Richard Morgiève, est un vrai régal. Paru en juin aux éditions Joëlle Losfeld, il est encore dans toutes les bonnes librairies.

"Les hommes", de Richard Morgiève Crédit : Éditions Joëlle Losfeld

