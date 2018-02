"Black Panther" et "Belle et Sébastien" dans les sorties ciné de la semaine

publié le 14/02/2018 à 11:32

Le point d'abord sur le box-office largement dominé par Les Tuches 3 avec près de 3,5 d'entrées en deux semaines. La barre des 5 millions sera largement dépassée et le film d'Olivier Baroux peut même lorgner sur celle des 6 millions. Cinquante nuances plus claires a émoustillé près d'1,2 million d'amoureux branchés fouet et scie sauteuse. Le Labyrinthe 3 démarre autour des 750.000 entrées et Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood a intéressé moins de 200.000 personnes. Enfin Jusqu'à la garde, intense et terrible film sur les violences conjugales avec Léa Drucker et Denis Ménochet a intéressé près de 120.000 spectateurs.



En salles dès ce mercredi, Le retour du héros de Laurent Tirard avec le couple Mélanie Laurent - Jean Dujardin. Une formidable comédie romantique et historique en costumes, mais aussi une histoire duo-duel entre une bourgeoise émancipée et un hussard napoléonien bonimenteur. C'est vif, drôle, remarquablement écrit, joliment filmé et joué par deux comédiens qui s'amusent autant que nous.

> LE RETOUR DU HEROS - Bande-annonce officielle - Jean Dujardin / Mélanie Laurent (2018)

"Black Panther" de Ryan Coogler

La TRÈS grosse sortie de la semaine n'est autre que Black Panther, le premier Marvel à mettre en vedette un super-héros afro-américain. T'Challa, roi du Wakanda, mystérieux pays d'Afrique dispose d'une technologie très avancée cachée du reste du monde jusqu'au jour où un complot chasse le souverain de son trône et l'oblige à se révéler. On aime beaucoup les propos du film qui rendent hommage à la culture et aux racines du peuple Noir, son faux rythme tranche avec celui survolté des récentes productions Marvel.

On regrette un petit manque de charisme du héros, interprété par Chadwick Boseman (Captain America : Civil War, Get on up), on lui préfère la présence de Michael B. Jordan méchant de l'histoire, qu'on avait découvert dans Creed : l'héritage de Rocky Balboa, réalisé par Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther.

> Black Panther - Nouvelle bande-annonce (VOST)

"Belle et Sébastien" de Clovis Cornillac

Ce 14 février c'est aussi le retour dans nos salles de Belle et Sébastien, 3e volet au cinéma de l'oeuvre de Cécile Aubry. Ce nouvel épisode est réalisé par Clovis Cornillac qui s'est aussi réservé le rôle du méchant : un homme vient exiger la propriété de Belle et ses chiots, forçant Sébastien à grandir plus vite que prévu. Un bel ouvrage familial avec de bons sentiments, simples et humanistes, sublimes paysages enneigés et des animaux totalement craquants.

> Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre - Bande-Annonce