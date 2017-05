Laurent Ruquier désigné "président" des Grosses Têtes par Arielle Dombasle

publié le 31/05/2017 à 17:59

Une Grosse Tête qui en nombre de buts inscrits rattrape doucement Cavani… plus que 32 !

… Pierre Bouby



Une Grosse Tête qui est assez mince pour se cacher derrière un poteau de corner.

… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui a déjà eu des rôles d'entraineuse mais jamais d'entraineur.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui aurait pu devenir footballeur s'il était arrivé sur le terrain avant la fin du match.

… Titoff



Une Grosse Tête qui aime le football mais qui sur scène passe en lever de rideau.

…Baptiste Lecaplain



Une Grosse tête qui s'y connait mieux que personne en footballeur.

… Karine Le Marchand



