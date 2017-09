Yvelines : le corps calciné d'une jeune de 15 ans découvert en forêt

publié le 05/09/2017 à 20:22

À Vernouillet, dans les Yvelines, l'enquête se poursuit pour tenter d'identifier le corps calciné découvert en bordure d'un chemin. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs et relayés par LCI, le corps serait celui d'une femme âgée d'une quinzaine d'années.



Les restes du corps brûlé avaient été découverts jeudi 31 août, par une mère et sa famille lors d'une promenade en forêt. Dans un premier temps, le procureur, cité par l'AFP, avait évoqué une dépouille correspondant à "une personne âgée de plus de 10 ans et mesurant plus d'1m50".

L'ADN de la mineure a été prélevée par les enquêteurs afin de permettre son identification. "Cet ADN n'apparaît nulle part dans les bases de données françaises", a assuré une source proche de l'affaire à TF1/LCI. Pour l'heure, aucun élément ne permettant d'identifier la victime, les investigations continuent.