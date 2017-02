VIDÉO - Un SDF agressé par un maître-chien, la RATP ouvre une enquête

Les témoins, choqués, y ont vu un effroyable spectacle de persécution à l'égard du sans-abri, qui dormait sur un quai de la station RER de Nation, à Paris.

> Comment la RATP traite les SDF à la gare de Nation à Paris ! Crédit Image : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

par Clémence Bauduin publié le 10/02/2017 à 21:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Des usagers du RER, à Paris, ont assisté à une scène d'une étrange violence, samedi 4 février aux alentours de 23 heures. Une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux par une témoin, montre un maître-chien encourager son canidé aboyer et s'acharner à coups de pattes sur un SDF qui dort sur le quai de la station Nation. Deux agents de la RATP se postent d'abord au niveau du sans-abri, endormi dans son sac de couchage. Ils tentent de réveiller celui-ci, jusqu'à ce que l'agent de sécurité arrive avec son chien.



"Tout le monde était choqué, mais personne n'osait réagir", a raconté à LCI l'auteure de la vidéo, une étudiante de 20 ans. "Le sans-abri s’est finalement réveillé et s’est assis sur les sièges rouges qu'on voit derrière lui", puis l'agent RATP "a encore fait sauter son chien en direction du SDF". "Je me suis dit que c’était vraiment de la persécution", témoigne la jeune femme.



"Nous comprenons parfaitement que cette courte séquence puisse choquer", a réagi la RATP, qui a annoncé à LCI l'ouverture d'une enquête interne "afin d'établir le déroulé des faits avec précisions". Dans son communiqué, la RATP rappelle par ailleurs la création, il y a plus de vingt ans, d'une "équipe dédiée, le Recueil Social, pour prendre en charge les SDF séjournant sur nos réseaux".