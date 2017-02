Les députés ont rendu hommage à Jean-Michel Gaudin, mercredi 8 février, grièvement blessé alors qu'il tentait de porter secours à deux femmes âgées.

par Félix Roudaut publié le 09/02/2017 à 05:45

Les hôtes du Palais Bourbon sont ébranlés par l'agression du chef de rang de la buvette de l'hémicycle. Claude Bartolone, qui préside l'institution, a ouvert la séance du mercredi 8 février par un hommage à cet homme de 53 ans, bien connu des députés. Le socialiste a dépeint une attaque d'"une brutalité effrayante", comme le rapporte L'Express, avant de retracer ce drame qui s'est joué en plein cœur de la capitale.



"Vendredi dernier, un agent de notre Assemblée, Jean-Michel Gaudin, chef de rang à la buvette parlementaire, a été sauvagement attaqué dans le quartier de la Bastille, alors qu'il portait secours avec un grand courage à deux personnes âgées agressées par quatre individus", s'est ému le président depuis le perchoir de l'Assemblée. Originaire des Pyrénées, la victime aurait tenté de venir en aide à des femmes âgées importunées dans le métro par un groupe de quatre jeunes, selon le journal Centre Presse Aveyron.



Les jeunes se sont alors retournés contre le pauvre homme, qui s'est écroulé sous l'avalanche de coups. Souffrant de contusions, d’hématomes et de multiples fractures, Jean-Michel Gaudin se trouvait encore dans le coma, mercredi dans la soirée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux élus ont tenu à saluer son geste de bravoure et à lui souhaiter un prompt rétablissement. "Tout mon soutien, et mes meilleures pensées à Jean-Michel Gaudin. Je lui souhaite un bon et rapide rétablissement", a notamment tweeté Carole Delga, présidente de la région Occitane.