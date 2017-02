Affaire Théo : faut-il interdire les rassemblements et manifestations ?

RTL MIDI

Crédit : Patrick KOVARIK / AFP Manifestation de soutien à Théo à Bobigny le 11 février 2017

par Vincent Parizot , Sophie Aurenche publié le 13/02/2017 à 10:32

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a condamné ce matin "toutes les violences" et a appelé au "calme", après les violences urbaines de ces derniers jours en banlieue parisienne.



Une manifestation à Bobigny en soutien à Théo, jeune homme victime d'un viol présumé en Seine-Saint-Denis, a dégénéré ce week-end avec de multiples violences. Depuis plus d'une semaine, des incidents surviennent la nuit dans des communes de banlieue parisienne.



"J'appelle au calme", a déclaré Bruno Le Roux. "J'appelle à la responsabilité, à la sérénité, à la confiance dans la justice", a-t-il ajouté, prévenant qu'il serait "intraitable" avec les casseurs".



"En démocratie, exprimer une colère, une attente, donner une opinion est tout à fait légitime. Mais casser, brûler le bien d'autrui, le détruire, c'est le comportement de casseurs qui n'ont rien à voir avec les actes qu'ils prétendent dénoncer", a affirmé le ministre.



Il a aussi promis qu'il serait "inflexible avec les interventions de la police qui se font en dehors du cadre du droit, du cadre déontologique".



Evoquant Théo, toujours hospitalisé après l'interpellation du 2 février, le ministre a souhaité l'assurer, "que la justice passera, que la justice a tous les éléments et qu'elle fera son travail sans aucune pression".



Les associations antiracistes, qui ont dénoncé des faits à "caractère sexuel et raciste" concernant le viol présumé de Théo lors d'une arrestation brutale à Aulnay-sous-Bois, sont reçus ce matin par le Premier ministre Bernard Cazeneuve.



Cette rencontre est pour elles l'occasion "de souligner la dimension raciste" de "l'agression de Théo par des policiers" mais aussi de "discuter de solutions afin que de tels faits cessent d'advenir", ont précisé dans un communiqué commun le Conseil représentatif des associations noires (Cran), la Ligue des droits de l'Homme (LDH), la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et SOS Racisme.





