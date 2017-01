Il lui est venu en aide tandis que le skieur se trouvait pendu au télésiège situé devant le sien, à 3 mètres du sol.

Crédit : Capture d'écran Instagram États-Unis : un funambule sauve la vie de son ami skieur

par Clémence Bauduin publié le 07/01/2017 à 16:59

Avoir un ami funambule peut vous sauver la vie. La leçon peut faire sourire, mais elle est tirée d'un événement qui aurait bien pu tourner au drame, jeudi 5 janvier, sur une piste de ski de la station Arapahoe Basin, dans le Colorado, à l'ouest des États-Unis. Un skieur s'est retrouvé pendu à son télésiège par la sangle de son sac à dos, après avoir manqué sa sortie de la remontée mécanique.



Toujours sur le télésiège qui amorçait sa descente de la montagne, l'homme s'est retrouvé propulsé en avant, tombant alors dans le vide, mais retenu au cou par la sangle. Il a risqué l'étranglement, mais c'était sans compter sur l'intervention de son ami, situé sur le télésiège derrière le sien, amateur de slackline, discipline consistant à marcher sur un élastique tendu dans le vide. Mickey Wilson, l'adepte du funanbulisme, a utilisé ses compétences pour sauver la vie de son ami. Le voyant tomber de son siège et dans une très mauvaise posture, il a alors entrepris une marche sur le câble du télésiège pour parvenir jusqu'à lui. "Je pense que des forces mystérieuses étaient en action", a-t-il déclaré sur son compte Instagram, dévoilant la vidéo visible ci-dessous et des images impressionnantes du sauvetage.



Des sauveteurs ont eu le temps de se rendre sur place pour mettre en place un dispositif d'amorce de chute et réceptionner le miraculé, lorsque Mickey Wilson est parvenu à couper la sangle grâce à un couteau lancé par un policier. Plus de peur que de mal : la victime, partiellement asphyxiée, est toujours à l'hôpital, mais son état n'est pas préoccupant.