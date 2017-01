VIDÉO - Ces nageurs chinois font la course dans une eau à un degré

Lors d'un festival de sculptures sur glace en Chine, de courageux nageurs ont bravé le froid en plongeant dans une piscine glacée.

> En Chine, des nageurs bravent le froid lors d'un festival de glace Crédit Média : Nicolas Asfouri / AFP

par Camille Kaelblen publié le 06/01/2017 à 18:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Tous les ans, ils sont une petite centaine de courageux à réaliser cet exploit. Le 5 janvier 2017, les concurrents de la compétition de natation dans l'eau glacée de Harbin, en Chine, ont effectué plusieurs longueurs dans une eau à environ un degré celsius.



Les compétiteurs, vêtus d'un simple maillot de bain et équipés des réglementaires bonnets et de lunettes de natation, ont plongé dans cette eau glaciale sous les applaudissements et les encouragements du public. Ils ont effectué plusieurs longueurs en brasse. "L'eau n'est pas froide, elle est environ à un degré. C'est plutôt confortable, c'est bon pour la santé", assure l'un des participants, encore mouillé, alors qu'autour de lui les visiteurs sont emmitouflés dans de chaudes doudounes et revêtent des écharpes et des bonnets. "C'est bénéfique pour le corps et le cœur", poursuit-il, visiblement à l'aise.



Cette compétition a lieu dans une piscine de 25 mètres de longueur, qui communique avec la rivière Songhua. Celle-ci coule dans la province du Heilongjiang, l'une des régions les plus froides de la Chine située à proximité de la frontière avec la Russie. La course de natation est l'une des activités proposées durant le festival de sculptures de glace qui a lieu tous les ans dans la ville de Harbin.